Visual C++ , MFC, ATL, STL, WinAPI, COM, WinSocket (TCP/IP)

Visual C++ 6.0 - 9.0, MFC, ATL, STL, WinAPI

Практический опыт использования (на разных этапах)

Библиотеки: MFC, ATL, WTL, STL, сторонние интерфейсные библиотеки (GUI)

Технологии: COM/DCOM, WinSocket (TCP/IP) , Nvidia CUDA, MAPI, XML, HTML, Assembler (x86), .NET

UML: Visio, Rational Rose

Отладка: Purify, Quantify, OllyDbg, IDA, WinDebug, VMware

Средства: Visual C++, C#, VB6, SourceSafe, SVN, MS Project

Также есть опыт:

разработки и отладки клиент–серверных приложений,

написания требований, разработки архитектуры,

пользовательского интерфейса,

многопоточных приложений,

сетевых приложений,

оптимизации,

технической поддержки пользователей,

работы с чужим кодом,

работы в команде.

Технический английский, в объеме необходимом для работы с MSDN и англоязычными интернет-сайтами профессиональной тематики.