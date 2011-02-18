Visual C++ 6.0 - 9.0, MFC, ATL, STL, WinAPI
Практический опыт использования (на разных этапах)
Библиотеки: MFC, ATL, WTL, STL, сторонние интерфейсные библиотеки (GUI)
Технологии: COM/DCOM, WinSocket (TCP/IP) , Nvidia CUDA, MAPI, XML, HTML, Assembler (x86), .NET
UML: Visio, Rational Rose
Отладка: Purify, Quantify, OllyDbg, IDA, WinDebug, VMware
Средства: Visual C++, C#, VB6, SourceSafe, SVN, MS Project
Также есть опыт:
разработки и отладки клиент–серверных приложений,
написания требований, разработки архитектуры,
пользовательского интерфейса,
многопоточных приложений,
сетевых приложений,
оптимизации,
технической поддержки пользователей,
работы с чужим кодом,
работы в команде.
Технический английский, в объеме необходимом для работы с MSDN и англоязычными интернет-сайтами профессиональной тематики.