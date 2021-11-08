NichNamePY

Напишу парсер большинства сайтов.

выгрузка данных в формате CSV или exсel, txt.

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Есть опыт в написании различных досок объявлений в частности Авито, Юла, Куфар и некоторые другие.

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От вас:

Срок выполнения

Подробное ТЗ

Коммуникабельность.

Первым заказчикам скидка :3

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