NichNamePY

Напишу парсер большинства сайтов.
выгрузка данных в формате CSV или exсel, txt.
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Есть опыт в написании различных досок объявлений в частности Авито, Юла, Куфар и некоторые другие.
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От вас:
Срок выполнения
Подробное ТЗ
Коммуникабельность.
Первым заказчикам скидка :3
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