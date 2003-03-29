Графический дизайн, оформление сайта
Здравствуйте, уважаемые гости!
Предлагаю вашему вниманию свои услуги по графическому дизайну и оформлению сайта.
Что вы получите:
-Яркий и индивидуальный логотип на ваш вкус или же подобранный мной, опираясь на ваше мнение;
-Грамотно и интересно оформленный сайт для достижения ваших целей.
Индивидуальные качества, которые могут определить меня, как компетентного работника:
-Моим принципом работы является то,что цена полностью оправдывает качество, так как над разработкой вашего проекта я отношусь ответственно;
-Во время всего процесса ваши пожелания будут учтены и реализованы должным образом;
-И одно из самых важных качеств - пунктуальность, что может гарантировать вам выполненную работу в срок, указанный до начала создания проекта.
Я против войны в Украине!