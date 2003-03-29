Графический дизайн, оформление сайта

Здравствуйте, уважаемые гости!

Предлагаю вашему вниманию свои услуги по графическому дизайну и оформлению сайта.

Что вы получите:

-Яркий и индивидуальный логотип на ваш вкус или же подобранный мной, опираясь на ваше мнение;

-Грамотно и интересно оформленный сайт для достижения ваших целей.

Индивидуальные качества, которые могут определить меня, как компетентного работника:

-Моим принципом работы является то,что цена полностью оправдывает качество, так как над разработкой вашего проекта я отношусь ответственно;

-Во время всего процесса ваши пожелания будут учтены и реализованы должным образом;

-И одно из самых важных качеств - пунктуальность, что может гарантировать вам выполненную работу в срок, указанный до начала создания проекта.