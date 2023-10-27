Nicholas171298

Виконую роботу якісно та швидко.

Я Ваш вірний співробітник! Допоможу вам в роботі з текстами та гарантую , що зроблю це якісно та швидко! Добре володію мовами а саме - російською , українською і маю базові знання англійської. З радістю буду вам допомагати! У роботі з професії фрілансера багато тонкощів , які треба врахувати. Як приклад один легко справляється з перекладом написаного тексту, але спілкуватись іноземною мовою йому складно, і навпаки. Не так багато універсальних фахівців які досконало володіють кількома мовами.