Nick7633

Никита Михайлов Nick7633

 
29 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Счастье, заниматься любимым делом)

обо мнеЛучше заниматься любимым делом, которое тебя воодушевляет.Именно поэтому я решил связать свою жизнь с дизайном, в частности веб-дизайн и полиграфический дизайн. Я всегда хотел сделать мир вокруг себя красивее, ярче и со вкусом.Это мое любимое занятие, поэтому к работе я отношусь с любовью =) стараюсь выполнить все качественно и ответственно, так как для меня главное не просто выполнить работу, а сделать качественный результат.мои услугиПредоставляю такие услуги как:

  • Веб-дизайн - лендинг страницы, дизайн сайтов
  • Реклама - билборды, флаера и т.п.
  • Векторная графика - создание логотипов,иконок
  • Полиграфия - визитки, листовки и т.п.
программыВыполняю работы в программах:
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
мои условияДля хорошего сотрудничества, прошу выполнять такие условия как:
  • Предоставление ТЗ проекта и его обсуждения (срок выполнения, стоимость, объем)
  • Связь, во время выполнения работы, для того чтоб учитывать ваши пожелания, то, что вы хотите видеть и ваши правки.
  • Работаю без предоплаты, но, высылаю вам для проверки варианты работ не в исходном качестве, с водяными знаками, без исходников, если вам нравится, вы оплачиваете и затем я присылаю вам окончательный проект и исходники.
оплата

Способ оплаты:

  • Карта приват банка - гривны.
  • WebMoney - WMU,WMR,WMZ
КонтактыСвязаться со мной можно:
Дизайн лендингаДизайн сайтаIllustratorPhotoshop
Портфолио