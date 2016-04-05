Счастье, заниматься любимым делом)
обо мнеЛучше заниматься любимым делом, которое тебя воодушевляет.Именно поэтому я решил связать свою жизнь с дизайном, в частности веб-дизайн и полиграфический дизайн. Я всегда хотел сделать мир вокруг себя красивее, ярче и со вкусом.Это мое любимое занятие, поэтому к работе я отношусь с любовью =) стараюсь выполнить все качественно и ответственно, так как для меня главное не просто выполнить работу, а сделать качественный результат.мои услугиПредоставляю такие услуги как:
- Веб-дизайн - лендинг страницы, дизайн сайтов
- Реклама - билборды, флаера и т.п.
- Векторная графика - создание логотипов,иконок
- Полиграфия - визитки, листовки и т.п.
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Предоставление ТЗ проекта и его обсуждения (срок выполнения, стоимость, объем)
- Связь, во время выполнения работы, для того чтоб учитывать ваши пожелания, то, что вы хотите видеть и ваши правки.
- Работаю без предоплаты, но, высылаю вам для проверки варианты работ не в исходном качестве, с водяными знаками, без исходников, если вам нравится, вы оплачиваете и затем я присылаю вам окончательный проект и исходники.
Способ оплаты:
- Карта приват банка - гривны.
- WebMoney - WMU,WMR,WMZ
- Лс - на сайте “freelancehunt.com”
- Вк - vk.com/nickmichal
- Mail - [email protected]
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