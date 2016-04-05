Счастье, заниматься любимым делом)

обо мнеЛучше заниматься любимым делом, которое тебя воодушевляет.Именно поэтому я решил связать свою жизнь с дизайном, в частности веб-дизайн и полиграфический дизайн. Я всегда хотел сделать мир вокруг себя красивее, ярче и со вкусом.Это мое любимое занятие, поэтому к работе я отношусь с любовью =) стараюсь выполнить все качественно и ответственно, так как для меня главное не просто выполнить работу, а сделать качественный результат.мои услугиПредоставляю такие услуги как:

Веб-дизайн - лендинг страницы, дизайн сайтов

Реклама - билборды, флаера и т.п.

Векторная графика - создание логотипов,иконок

Полиграфия - визитки, листовки и т.п.

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Предоставление ТЗ проекта и его обсуждения (срок выполнения, стоимость, объем)

Связь, во время выполнения работы, для того чтоб учитывать ваши пожелания, то, что вы хотите видеть и ваши правки.

Работаю без предоплаты, но, высылаю вам для проверки варианты работ не в исходном качестве, с водяными знаками, без исходников, если вам нравится, вы оплачиваете и затем я присылаю вам окончательный проект и исходники.

программыВыполняю работы в программах:мои условияДля хорошего сотрудничества, прошу выполнять такие условия как:оплата

Способ оплаты:

Карта приват банка - гривны.

WebMoney - WMU,WMR,WMZ

КонтактыСвязаться со мной можно: