Frontend Developer

Опыт в разработке веб-сайтов и веб-приложений 4 года. Активно погружаюсь в IT сферу. С каждым днем совершенствую свои навыки в разработке, осваиваю все больший и больший стек технологий. Прохожу профильные курсы по fullstack web-разработке. Способность к самообучению, пунктуальность, исполнительность, ответственность, многозадачность. Не боюсь брать на себя ответственность в проектах, в реализации которых я уверен.