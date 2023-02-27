1. Рерайтер:
Опыт переписывания текстов различной тематики с использованием уникальных и креативных подходов;
Умение работать с различными стилями и жанрами, включая академические, новостные, научные, юмористические и другие;
Знание основ SEO-оптимизации и умение вставлять ключевые слова в текст;
Ответственность за соблюдение авторских прав и правил оригинальности текстов.
Копирайтер:
Умение писать убедительные, информативные и продающие тексты, которые привлекают внимание и мотивируют читателя;
Знание основ психологии продаж и маркетинга;
Опыт работы с различными форматами текста, включая веб-страницы, рекламные баннеры, пресс-релизы, блоги и другие;
Умение работать в команде с маркетинговыми специалистами, дизайнерами и разработчиками, чтобы создать единый продукт.
Специалист по работе с фотографиями:
Опыт работы с различными фотографиями, включая цветные и черно-белые, ретуширование, манипуляции с изображениями и другие;
Знание основ композиции, освещения и цвета;
Умение работать с различными программами для обработки фотографий, такими как Photoshop, Lightroom и другими;
Убираю вотермарки(водные знаки), а так же ретуширую фото.