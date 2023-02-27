NickReiku

Микола NickReiku

 
31 годУкраина/Евпатория
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

1. Рерайтер:

  • Опыт переписывания текстов различной тематики с использованием уникальных и креативных подходов;

  • Умение работать с различными стилями и жанрами, включая академические, новостные, научные, юмористические и другие;

  • Знание основ SEO-оптимизации и умение вставлять ключевые слова в текст;

  • Ответственность за соблюдение авторских прав и правил оригинальности текстов.

    1. Копирайтер:

  • Умение писать убедительные, информативные и продающие тексты, которые привлекают внимание и мотивируют читателя;

  • Знание основ психологии продаж и маркетинга;

  • Опыт работы с различными форматами текста, включая веб-страницы, рекламные баннеры, пресс-релизы, блоги и другие;

  • Умение работать в команде с маркетинговыми специалистами, дизайнерами и разработчиками, чтобы создать единый продукт.

    1. Специалист по работе с фотографиями:

  • Опыт работы с различными фотографиями, включая цветные и черно-белые, ретуширование, манипуляции с изображениями и другие;

  • Знание основ композиции, освещения и цвета;

  • Умение работать с различными программами для обработки фотографий, такими как Photoshop, Lightroom и другими;

  • Убираю вотермарки(водные знаки), а так же ретуширую фото.

Photoshop