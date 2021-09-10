🎯 ТАРГЕТОЛОГ • SMM • MARKETING

Упаковка, ребрендинг и увеличение продаж с помощью таргетированной рекламы 🚀

Услуги:

Оффер для Вас: бесплатный разбор и обсуждение вашей ситуации и постановка целей.

Таргетированная реклама 🔥

SMM - комплексное продвижение (под ключ) ✈

Доп. услуги 

Моушн-дизайн - анимированный видео-ролик.

Интегарция - оптимизация работы с горячими клиентами, формирование базы в удобном Вам формате (на почту или телеграм).

Чат-бот - оптимизированная воронка продаж с целью высокой конверсии (выявление и удовлетворение потребностей клиента).

Посадочная страница - сайт или лендинг для сбора контактов, или покупки конечного продукта.

Связь по Telegr@m: @Nick_Grit

Ознакомиться с кейсом можно написав в Telegr@m.