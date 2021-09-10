🎯 ТАРГЕТОЛОГ • SMM • MARKETING
Упаковка, ребрендинг и увеличение продаж с помощью таргетированной рекламы 🚀
Услуги:
Оффер для Вас: бесплатный разбор и обсуждение вашей ситуации и постановка целей.
Таргетированная реклама 🔥
SMM - комплексное продвижение (под ключ) ✈
Доп. услуги
Моушн-дизайн - анимированный видео-ролик.
Интегарция - оптимизация работы с горячими клиентами, формирование базы в удобном Вам формате (на почту или телеграм).
Чат-бот - оптимизированная воронка продаж с целью высокой конверсии (выявление и удовлетворение потребностей клиента).
Посадочная страница - сайт или лендинг для сбора контактов, или покупки конечного продукта.
Связь по Telegr@m: @Nick_Grit
Ознакомиться с кейсом можно написав в Telegr@m.
Действие аккаунта приостановлено!