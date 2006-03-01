09.2008 – ПАО «Альфа-Банк» Украина (http://www.alfabank.com.ua/)
Должность: Старший специалист отдела развития корпоративного хранилища данных. ORACLE 10g + BusinessObjects XII.
03.2006 – 09.2008. ЗАО «ЦКТ Инфоплюс» (http://infoplus.kiev.ua)
Должность: Ведущий инженер – программист.
Проекты:
1) "Sales" - модификация для фармацевтов. Планирование и прогнозирование, фиксация расходов; ведение клиентов; продажи, склад, ...
Firebird 2.1, Delphi 6, Fast Report 2.4.
2) АСКОД - втоматизированная система контроля и учета документооборота. Заказчики уровня министерств и областных администраций. ORACLE 10g, Delphi 6.
Языки программирования и IDE:
1) Delphi;
2) APEX;
3) SQL, PL/SQL.
СУБД:
1) ORACLE 10g;
2) FireBird 2.1.
Компоненты (для Delphi) сторонних производителей:
1) Fast Report;
2) InfoPower;
3) Developer Express.