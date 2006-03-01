Nick_P

Николай Павлюченков Nick_P

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Oracle, Firebird; APEX, Delphi

09.2008 – ПАО «Альфа-Банк» Украина (http://www.alfabank.com.ua/)

Должность: Старший специалист отдела развития корпоративного хранилища данных. ORACLE 10g + BusinessObjects XII.

03.2006 – 09.2008. ЗАО «ЦКТ Инфоплюс» (http://infoplus.kiev.ua)

Должность: Ведущий инженер – программист.

Проекты:

1) "Sales" - модификация для фармацевтов. Планирование и прогнозирование, фиксация расходов; ведение клиентов; продажи, склад, ...

Firebird 2.1, Delphi 6, Fast Report 2.4.

2) АСКОД - втоматизированная система контроля и учета документооборота. Заказчики уровня министерств и областных администраций. ORACLE 10g, Delphi 6.

Языки программирования и IDE:

1) Delphi;

2) APEX;

3) SQL, PL/SQL.

СУБД:

1) ORACLE 10g;

2) FireBird 2.1.

Компоненты (для Delphi) сторонних производителей:

1) Fast Report;

2) InfoPower;

3) Developer Express.

OracleDelphiFirebirdSQL