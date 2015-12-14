Видео и аудио монтаж за короткие сроки. Работаю быстро и качественно, с большим энтузиазмом.

Имею профессиональные навыки звукозаписи, видеосъемки, видеомонтажа, цветокоррекции. Имею высшее образование по специальности звукорежиссер, хорошее портфолио, мощный ноутбук и множество профессионального оборудования. Есть опыт работы в кино и на телевидении. Обладаю хорошим вкусом в музыке, изучил многие шумовые и стоковые видео и аудиобиблиотеки. С удовольствием возьмусь за любую работу. Коммуникабельный, постоянно онлайн.