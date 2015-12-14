Видео и аудио монтаж за короткие сроки. Работаю быстро и качественно, с большим энтузиазмом.
Имею профессиональные навыки звукозаписи, видеосъемки, видеомонтажа, цветокоррекции. Имею высшее образование по специальности звукорежиссер, хорошее портфолио, мощный ноутбук и множество профессионального оборудования. Есть опыт работы в кино и на телевидении. Обладаю хорошим вкусом в музыке, изучил многие шумовые и стоковые видео и аудиобиблиотеки. С удовольствием возьмусь за любую работу. Коммуникабельный, постоянно онлайн.
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Портфолио
- Экскурсия в Несвиж240 просмотров
- Передача "Езда"143 просмотра
- Студенческий фильм240 просмотров
- Видеоролик "Красный Крест"164 просмотра
- Монтаж звука для телепередачи285 просмотров
- Видеомонтаж бэкстэйджа179 просмотров
- Моя интерпретация озвучки трейлера wow225 просмотров
- Видео о домашнем питомце234 просмотра
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $30от 4 часов
#154
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $30от 4 часов
#209
Озвучивание
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#389
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $30от 4 часов
#785