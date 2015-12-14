Nickich91

Никита Nickich91

 
32 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Видео и аудио монтаж за короткие сроки. Работаю быстро и качественно, с большим энтузиазмом.

Имею профессиональные навыки звукозаписи, видеосъемки, видеомонтажа, цветокоррекции. Имею высшее образование по специальности звукорежиссер, хорошее портфолио, мощный ноутбук и множество профессионального оборудования. Есть опыт работы в кино и на телевидении. Обладаю хорошим вкусом в музыке, изучил многие шумовые и стоковые видео и аудиобиблиотеки. С удовольствием возьмусь за любую работу. Коммуникабельный, постоянно онлайн.

Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $30от 4 часов
#154
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $30от 4 часов
#209
Озвучивание
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#389
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $30от 4 часов
#785