Nicko85

Николай Nicko85

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рекламные тексты

    Нужны рекламные тексты для наших обувных брендов. Klimini - Бразильская обувь Burana - http://www.burana.com.br Capriccio - бразильская обувь Filumena - бразильская обувь. (Новый бренд) Размер статей ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание дизайна под Битрикс малый бизнес.

    $600

    Нужен дизайн сайта для оптовой компании по продаже обуви под битрикс малый бизнес. Возможна работа по интеграции макета и доп. работы. Примеры по стилю исполнения желаемых работ http://cms.template-help.com/magento_31965/ ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад