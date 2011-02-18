Николай Димитров Nickolas73Nickolas73
50 летУкраина/Новая Каховка
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
ICQ:486400114
Опыт работы в системах:
- AutoCad (проектирование, програмирование).
- Solid Works (построение 3D моделей)
- MathCad (выполнение прочностных расчетов)
- MS Office
Специальность электрические машины.
Оцифровка сканированных текстов и векторизация растровых чертежей.
Машиностроительное черчение.
Механические расчеты.
Технические статьи и рефераты.
Рерайт.
Консультации по электротехнике и электрическим двигателям.
Ремонтно-строительные работы - это хобби и занятие от которого я получаю удовольствие.
Портфолио
- Утепление комнаты158 просмотров