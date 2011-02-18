ICQ:486400114

Опыт работы в системах:

- AutoCad (проектирование, програмирование).

- Solid Works (построение 3D моделей)

- MathCad (выполнение прочностных расчетов)

- MS Office

Специальность электрические машины.

Оцифровка сканированных текстов и векторизация растровых чертежей.

Машиностроительное черчение.

Механические расчеты.

Технические статьи и рефераты.

Рерайт.

Консультации по электротехнике и электрическим двигателям.

Ремонтно-строительные работы - это хобби и занятие от которого я получаю удовольствие.