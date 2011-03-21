Nickserg

Сергеев Nickserg

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать качественную панорамную съемку комплекса

    Для примера аналог сайт: www.zavodmk.ru Если пройдете по любой из меток, выставленных на зданиях с главной страницы сайта zavodmk.ru, то попадаете на локальную страницу строения. В верхнем правом ...

    Презентациинет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обрисовка 3D-модели имущественного комплекса

    Для примера аналог сайт: www.zavodmk.ru По аналогии с представленным выше сайтом, интересует следующая задача: Обрисовка 3D-модели макета имущественного комплекса завода и прилегающей территории (как на главной странице ...

    3D-графика33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • В комплексе: создание обзорного сайта

    Для того чтобы четко представлять себе что меня интересует, сразу привожу пример сайта, который меня устраивает по всем показателям. www.zavodmk.ru Общая задача: создать аналогичный информативный сайт о территории бывшего ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад