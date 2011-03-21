Для примера аналог сайт: www.zavodmk.ru Если пройдете по любой из меток, выставленных на зданиях с главной страницы сайта zavodmk.ru, то попадаете на локальную страницу строения. В верхнем правом ...
Презентациинет заявок
Закрыт
14 лет назад
Для примера аналог сайт: www.zavodmk.ru Если пройдете по любой из меток, выставленных на зданиях с главной страницы сайта zavodmk.ru, то попадаете на локальную страницу строения. В верхнем правом ...
Для примера аналог сайт: www.zavodmk.ru По аналогии с представленным выше сайтом, интересует следующая задача: Обрисовка 3D-модели макета имущественного комплекса завода и прилегающей территории (как на главной странице ...
Для того чтобы четко представлять себе что меня интересует, сразу привожу пример сайта, который меня устраивает по всем показателям. www.zavodmk.ru Общая задача: создать аналогичный информативный сайт о территории бывшего ...