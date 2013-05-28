Nicolasdemalaga

Переводчик с испанского/на испанский

• Вы приехали в Малагу, чтобы повеселится на знаменитой августовской ФЕРИИ?

• Вы отдыхаете на побережье Коста-дель-Соль и не прочь посвятить один день шоппингу (услуги по возврату налогов при покупках TAX FREE)?

• Вас ждет несколько деловых встреч в Малаге или на побережье?

• У вас запланирована покупка недвижимости, аренда апартаментов?

• Нужно составить резюме для поступления на работу?

Тогда я могу помочь вам. Переводчик с испанского на русский и с русского на испанский – к вашим услугам.

Тарифы: целый рабочий день (8 часов): 140 евро.

Почасовая 1 час: 20 евро.