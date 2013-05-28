Nicolasdemalaga

Переводчик с испанского/на испанский
• Вы приехали в Малагу, чтобы повеселится на знаменитой августовской ФЕРИИ?
• Вы отдыхаете на побережье Коста-дель-Соль и не прочь посвятить один день шоппингу (услуги по возврату налогов при покупках TAX FREE)?
• Вас ждет несколько деловых встреч в Малаге или на побережье?
• У вас запланирована покупка недвижимости, аренда апартаментов?
• Нужно составить резюме для поступления на работу?
Тогда я могу помочь вам. Переводчик с испанского на русский и с русского на испанский – к вашим услугам.
Тарифы: целый рабочий день (8 часов): 140 евро.
Почасовая 1 час: 20 евро.