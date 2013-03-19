ретушь фотографий
обработка фотографий:
- ретушь
- цветокоррекция
- стилизация
- обтравка
- пластика
работаю в программах: adobe photoshop, lightroom
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Портфолио
- Ретушь свадьбы209 просмотров
- Ювелирная ретушь272 просмотра
- Ретушь186 просмотров
- Предметная ретушь с изменением цвета266 просмотров
- Ретушь ювелирного изделия206 просмотров
- Ретушь ювелирного изделия206 просмотров
- Предметная ретушь228 просмотров
- Предметная ретушь472 просмотра
- Художественная ретушь женского портрета306 просмотров
- Ретушь свадьбы (2 варианта обработки)204 просмотра
- Художественная ретушь женского портрета709 просмотров
- Обтравка предмета197 просмотров