NiemErze

Ним NiemErze

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
ретушь фотографий

обработка фотографий:

- ретушь

- цветокоррекция

- стилизация

- обтравка

- пластика

работаю в программах: adobe photoshop, lightroom

PhotoshopРетушь фото
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