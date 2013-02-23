Переводчик (английский/русский/испанский), литературный редактор. Перевод художественной литературы, технических и научно-публицистических статей.
- Письменный перевод между английским, русским и испанским языками
- Перевод художественной литературы
- Перевод технической литературы
- Литературная обработка, редакция и коррекция текстов
Знания иностранных языков:
Английский Advanced level
Японский Upper-Intermediate level
Испанский Upper-Intermediate level, B2+
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: nimba-elba
Действие аккаунта приостановлено!