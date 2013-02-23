Nienique

Ирина Nienique

 
32 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Переводчик (английский/русский/испанский), литературный редактор. Перевод художественной литературы, технических и научно-публицистических статей.

- Письменный перевод между английским, русским и испанским языками

- Перевод художественной литературы

- Перевод технической литературы

- Литературная обработка, редакция и коррекция текстов

Знания иностранных языков:

Английский Advanced level

Японский Upper-Intermediate level

Испанский Upper-Intermediate level, B2+

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: nimba-elba