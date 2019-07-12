Инженер Схемотехник. Разработка принципиальных схем и печатных плат в Altium Designer.
Опыт работ в аналоговой и цифровой схемотехнике.
Разработка многослойных печатных плат с высокоскоростными интерфейсами, а также их панелизация.
Соблюдение стандартов RoHS, CE. Зашита от EMI и ESD.
Опыт разработки модемов/роутеров с GSM/NB-IoT модулями. Опыт работы с Wi-Fi 2,4/5 ГГц, ETH 10/100/1000+PoE. Устройства с микроконтроллерами серии STM32.
Опыт работы с интерфейсами RS-232, RS-422, RS-485, I2C, SPI, 1-Wire.
Портфолио
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Чертежи и Схемы
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