Инженер Схемотехник. Разработка принципиальных схем и печатных плат в Altium Designer.

Опыт работ в аналоговой и цифровой схемотехнике.

Разработка многослойных печатных плат с высокоскоростными интерфейсами, а также их панелизация.

Соблюдение стандартов RoHS, CE. Зашита от EMI и ESD.

Опыт разработки модемов/роутеров с GSM/NB-IoT модулями. Опыт работы с Wi-Fi 2,4/5 ГГц, ETH 10/100/1000+PoE. Устройства с микроконтроллерами серии STM32.

Опыт работы с интерфейсами RS-232, RS-422, RS-485, I2C, SPI, 1-Wire.