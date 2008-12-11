ОБРАЗОВАНИЕ
• 2004 – 2009 г.г. Вятский государственный университет
Факультет прикладной математики и телекоммуникаций
Специальность «Сети связи и системы комутации»
• 2006-2010г.г. Вятский государственный университет
Социально-экономический факультет
Специальность «Экономика и управление на предприятии машиностроения»
• 2007г. Университет г.Хайдельберг Германия
Курс «Экономический немецкий»
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Работа с программами MS Office, AutoCAD , Photoshop , Internet, C++ , MathCAD, html, php, java, SystemView, MicroCap, EW,GPSS.
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ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Немецкий – хороший (разговорный, технический и экономический),курсы переводчика технической и деловой документации ВГУ, курс бизнес-немецкого в Германии.
Английский – хороший (разговорный, технический и экономический), сертификат Релод ,май-август 2008г. Принимала участие в программе Work&Travel USA .
Итальянский –начинаю учить.
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