ОБРАЗОВАНИЕ

• 2004 – 2009 г.г. Вятский государственный университет

Факультет прикладной математики и телекоммуникаций

Специальность «Сети связи и системы комутации»

• 2006-2010г.г. Вятский государственный университет

Социально-экономический факультет

Специальность «Экономика и управление на предприятии машиностроения»

• 2007г. Университет г.Хайдельберг Германия

Курс «Экономический немецкий»

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Работа с программами MS Office, AutoCAD , Photoshop , Internet, C++ , MathCAD, html, php, java, SystemView, MicroCap, EW,GPSS.

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ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Немецкий – хороший (разговорный, технический и экономический),курсы переводчика технической и деловой документации ВГУ, курс бизнес-немецкого в Германии.

Английский – хороший (разговорный, технический и экономический), сертификат Релод ,май-август 2008г. Принимала участие в программе Work&Travel USA .

Итальянский –начинаю учить.