NightmareZIP

Михайлов Виктор, Санкт-Петербург

Ответственный, исполнительный, сдаю работу в срок, имеются навыки разработки веб-приложений на python при использовании микрофреймворка flask с celery+rabbit, верстке сайтов, хорошее знание и владение английским языком. Занимался разработкой веб сервера на flask, с celery и rabbitmq, с поддержкой как синхронных так и асинхронных процессов, так же разработал веб-клиент конкретно под данный сервер. Вся работа была выполнена в срок, на данный момент существующая версия веб-сервера применяется в проекте, так же его можно использовать и в других проектах при незначительных модификациях.