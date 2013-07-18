Веб-мастер, web-мастер

Программное обеспечение: Windows, Office, HTML, XML, CSS, JavaScript

Базы данных: Mysql

Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Dreamweaver.

CMS: 1C-Bitrix, Joomla (+ все требуемые основные компоненты), Wordpress

Список работа, выполняемых по сайтам.

- Запуск сайта с нуля на CMS Joomla,

- Разработка структуры и дизайна сайта

- Поддержка и наполнение сайта

- Обновление материалов, написание статей на авто-тематику

- Решение вопросов оплаты доменов, хостинга итд.

- Техническое сопровождение работы сайта,

- Правка структуры сайтов компании

- Перенос сайта с самописного движка на CMS Joomla.

- Редактирование фотоматериалов

- Ежедневное обновление новостей, верстка и размещение материалов

- Разработка магазина на Virtuematr

- Перенос сайта с самописного движка на CMS 1C-Bitrix. Установка и настройка компонентов