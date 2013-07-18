Программное обеспечение: Windows, Office, HTML, XML, CSS, JavaScript
Базы данных: Mysql
Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Dreamweaver.
CMS: 1C-Bitrix, Joomla (+ все требуемые основные компоненты), Wordpress
Список работа, выполняемых по сайтам.
- Запуск сайта с нуля на CMS Joomla,
- Разработка структуры и дизайна сайта
- Поддержка и наполнение сайта
- Обновление материалов, написание статей на авто-тематику
- Решение вопросов оплаты доменов, хостинга итд.
- Техническое сопровождение работы сайта,
- Правка структуры сайтов компании
- Перенос сайта с самописного движка на CMS Joomla.
- Редактирование фотоматериалов
- Ежедневное обновление новостей, верстка и размещение материалов
- Разработка магазина на Virtuematr
- Перенос сайта с самописного движка на CMS 1C-Bitrix. Установка и настройка компонентов