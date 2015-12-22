Новогодние открытки для поздравления коллег или клиентов

Все открытки полностью авторские работы - выполнены на основе фотографийавтора с последующей обработкой без заимствования частей из интернета. Так что оригинальностьгарантирована. В электронном варианте ее можноразместить на блоге/сайте или просто отправить по e-mail; в напечатанном и

вставленном в рамку она станет подарком способным украсить интерьер дома или

офиса. Обращайтесь. Сделаю на заказ с вашим текстом и у меня есть уже готовые.