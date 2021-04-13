Nik8950954145

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР

Здравствуй, дорогой гость!

Меня зовут Юлия, я ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР и по совместительству художник.

Закончила художественную школу в 2016 году.

Смогу помочь вам с вашей проблемой дорогой клиент.

На данный момент занимаюсь дизайном логотипов, баннеров, и просто красивых картинок, заставок для украшения ваших профилей в INSTAGRAM, VK и любых других социальных сетях.

Так-же могу по вашему желанию создать эксклюзивную одежду (например футболку с вашим логотипом, фото и тд).

Так-же занимаюсь реставрацией старых, плохих фотографий.

Работаю в программах:

Adobe Photoshop

SAI

Inkscape

CorelDRAW

Krita

В среднем время выполнения работы от 1-5 дней в зависимости от сложности.