Писательствую

Предлагаю услуги по написанию авторских материалов, а также рерайтинг, в том числе глубокий. Имею солидный опыт работы в печатных изданиях - как журналистский, так и редакторский. Успешно сотрудничала с ресурсом Mobiset.ru, для которого создала ряд уникальных авторских текстов. Помимо сотовой связи, знакома со следующими темами: автомобили, экстремальные виды спорта, фэн-шуй, мода, косметика, гороскопы, туризм и пр.

Имею свободный доступ в интернет. Свою работу выполняю аккуратно, грамотно и в срок.

Портфолио прилагается.