Nik_Strizh

Никита Nik_Strizh

 
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Предлагаю работу для менеджеров по продажам в соц. сетях

В настоящий момент набираем людей, которые готовы не только работать на нас короткий срок, но и сотрудничать в дальнейшем, у нас активная и прогрессирующая команда и мы будем рады увидеть в ней именно Вас! 

Заработная плата: 20% от каждого приведенного клиента. Также предусмотрены премии и бонусы в случае привлечения большого количества клиентов. 

Ваши обязанности: поиск клиентов, которые готовы разместить рекламу в нашем сообществе. 

Ищем активных и грамотных работников на вакансию "Менеджер по рекламе" в активно развивающуюся группу Вконтакте, специализирующуюся на молодежных трендах и новостях. 