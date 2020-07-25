Nik_Strizh

Предлагаю работу для менеджеров по продажам в соц. сетях

В настоящий момент набираем людей, которые готовы не только работать на нас короткий срок, но и сотрудничать в дальнейшем, у нас активная и прогрессирующая команда и мы будем рады увидеть в ней именно Вас!

Заработная плата: 20% от каждого приведенного клиента. Также предусмотрены премии и бонусы в случае привлечения большого количества клиентов.

Ваши обязанности: поиск клиентов, которые готовы разместить рекламу в нашем сообществе.

Ищем активных и грамотных работников на вакансию "Менеджер по рекламе" в активно развивающуюся группу Вконтакте, специализирующуюся на молодежных трендах и новостях.