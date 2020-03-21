Nik_daswer

Создаем сайты под ключ более 6 лет. Фирменный стиль, лого, дизайн
Готовы спроектировать и разработать крупные и масштабируемые проекты.
ПОРТФОЛИО
- Брендинг
- Создание сайтов
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CMS)
- 1с Битрикс: / рекомендуем /
- Tilda: / сайты визитки / новостные сайты / Лендинг /
- OpenCart: / интернет магазины / корпоративные сайты
- WordPress / сайты визитки / новостные сайты / корпоративные сайты / порталы /
- Diafan / новостные сайты / корпоративные сайты /
НАВЫКИ
›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator
›› Программирование: PHP7 • Ajax • JavaScript
›› Работа с базой данных: MySQL • MySQLi • MariaDB
›› Верстка: HTML5+CSS3 • HTML4.01+CSS2 • XHTML+CSS2
›› Сценарии на странице: jQuery • Node.js •
ЧТО НЕ ДЕЛАЕМ?
›› Не создаем сайты на чужом дизайне без макета и тз
›› Не создаем сайты за $100 и со сроками 1-2 дня
›› Не оказываем услуги по бартеру
›› Не оказываем услуги бесплатно, в надежде на долю в проекте
ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. В конкурсах не участвуем.
2. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.
2.1 Предоплата не возвращается.
2.2 В проектах с бюджетом более $3,000 оплата разделяется на несколько этапов
2.3 Работаем до последнего пикселя!
3. Вы материтесь? У вас проблеммы с психикой? - проходите мимо, пожалуйста! Есть большое количество чудесных разработчиков, которые будут рады предоставить вам услуги, отвечая вам в вашей манере. Общение только в вежливой-деловой манере.
4. В любых проектах работаем только с техническим заданием (далее Т3)
4.1 После получения ТЗ, согласования сроков и стоимости - работа до последнего пикселя делается по Т3. Никакие изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта не принимаются.
4.2 Все дополнения, изменения и новые возможности за рамки Т3 обсуждаются отдельно.
4.3 Проекты типичные как "добавление товаров", "Подбор инфографики и фото" и тому подобные могут быть приняты без Т3.
5. Проект считается завершенным после сдачи заказчику конечного варианта.
5.1. Проверить всю функциональность принятого продукта осуществляется в течении 3-5 дней с момента сдачи проекта.
5.2. В исключения входят проекты большего объема, проверка которой требует большего времени.
5.3. Оказываем полную инструкцию по эксплуатации, даем рекомендации по дальнейшим шагам.
5.4. При выявлении ошибок, багов и прочих неполадок на сайте в течении 3-х месяцев, после сдачи проекта, исправляем бесплатно! Если после нас никто другой не редактировал исходный код сайт.
5.5. Не гарантируем бесперебойную работу проекта, если после нас в нем делали изменения другие разработчики.
7. Отлично! Всего 11% клиентов добираются до данного пункта. Вы прочитали все – это доказывает вашу внимательность и пунктуальность в деловых отношениях. Будем рады принять вас в ряд наших клиентов!
ОПЛАТА
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