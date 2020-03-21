Nik_daswer

Создание сайтов любой сложности под ключ. Брендирование, Лого, Дизайн. Индивидуальный подход, качественно и в кратчайшие сроки.

Создаем сайты под ключ более 6 лет. Фирменный стиль, лого, дизайн

Готовы спроектировать и разработать крупные и масштабируемые проекты.

ПОРТФОЛИО

Брендинг﻿

Создание сайтов

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CMS)

1с Битрикс﻿: / рекомендуем /

Tilda﻿: / сайты визитки / новостные сайты / Лендинг /

OpenCart﻿: / интернет магазины / корпоративные сайты

WordPress﻿ / сайты визитки / новостные сайты / корпоративные сайты / порталы /

Diafan﻿ / новостные сайты / корпоративные сайты /

НАВЫКИ

›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator

›› Программирование: PHP7 • Ajax • JavaScript

›› Работа с базой данных: MySQL • MySQLi • MariaDB

›› Верстка: HTML5+CSS3 • HTML4.01+CSS2 • XHTML+CSS2

›› Сценарии на странице: jQuery • Node.js •

ЧТО НЕ ДЕЛАЕМ?

›› Не создаем сайты на чужом дизайне без макета и тз

›› Не создаем сайты за $100 и со сроками 1-2 дня

›› Не оказываем услуги по бартеру

›› Не оказываем услуги бесплатно, в надежде на долю в проекте

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. В конкурсах не участвуем.

2. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.

2.1 Предоплата не возвращается.

2.2 В проектах с бюджетом более $3,000 оплата разделяется на несколько этапов

2.3 Работаем до последнего пикселя!

3. Вы материтесь? У вас проблеммы с психикой? - проходите мимо, пожалуйста! Есть большое количество чудесных разработчиков, которые будут рады предоставить вам услуги, отвечая вам в вашей манере. Общение только в вежливой-деловой манере.

4. В любых проектах работаем только с техническим заданием (далее Т3)

4.1 После получения ТЗ, согласования сроков и стоимости - работа до последнего пикселя делается по Т3. Никакие изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта не принимаются.

4.2 Все дополнения, изменения и новые возможности за рамки Т3 обсуждаются отдельно.

4.3 Проекты типичные как "добавление товаров", "Подбор инфографики и фото" и тому подобные могут быть приняты без Т3.

5. Проект считается завершенным после сдачи заказчику конечного варианта.

5.1. Проверить всю функциональность принятого продукта осуществляется в течении 3-5 дней с момента сдачи проекта.

5.2. В исключения входят проекты большего объема, проверка которой требует большего времени.

5.3. Оказываем полную инструкцию по эксплуатации, даем рекомендации по дальнейшим шагам.

5.4. При выявлении ошибок, багов и прочих неполадок на сайте в течении 3-х месяцев, после сдачи проекта, исправляем бесплатно! Если после нас никто другой не редактировал исходный код сайт.

5.5. Не гарантируем бесперебойную работу проекта, если после нас в нем делали изменения другие разработчики.

7. Отлично! Всего 11% клиентов добираются до данного пункта. Вы прочитали все – это доказывает вашу внимательность и пунктуальность в деловых отношениях. Будем рады принять вас в ряд наших клиентов!

ОПЛАТА

›› YandexMoney

›› Оплата на карту VISA, MasterCard

›› Онлайн оплата VISA, MasterCard, МИР