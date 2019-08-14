Необходимо создать лэндинг, сайт-визитку. Тематика: продажа инструментов, оснастки, крепежа. В дальнейшем нужно будет сделать полноценный интернет-магазин по этому же адресу. Смысл в том, чтобы занять доменное имя и пока просто использовать сайт-визитку для наработки репутации, ...