Необходимо создать лэндинг, сайт-визитку. Тематика: продажа инструментов, оснастки, крепежа. В дальнейшем нужно будет сделать полноценный интернет-магазин по этому же адресу. Смысл в том, чтобы занять доменное имя и пока просто использовать сайт-визитку для наработки репутации, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»60 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно доработать одностраничный сайт на vue.js print-sprint.com Задания указаны в скриншотахВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать подобные сервис и кроссплатформенное мобильное приложение. Описать плюсы и минусы сервиса, приведенного в примере. Определите, что из функционала следует упростить/удалить и что добавить. Пишите Ваши предложения по цене и деталям проекта.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для устройства, которое ведет учет посещений, нужно реализовать отправку смс-сообщений. Нужно определить, сколько будет стоить разработать такое ПО. Описать возможные варианты, как проще при помощи сервисов, программ или аппаратно реализовать такую функцию, например, отправлять сообщения ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад