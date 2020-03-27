Nik_step21

Контекстная реклама Яндекс Гугл

-Создание рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Ads

-Разработка стратегий работы рекламных кампаний.

-Прогноз бюджета, кликов, показов, CTR.

Опыт в контекстной рекламе в рамках прохождения курса Skillbox.

Проект кухонные вытяжки Elica

Профессиональные навыки

-Составление семантического ядра посредством YWA (Yandex Wordstat Assistent)

-Составление продающих, креативных, рекламных объявлений

-Загрузка рекламных кампаний в Direct Commander иGoogleEditor

-Создание рекламных кампаний для РСЯ и КМС

-Ретаргетинг и ремаркетинг

-Анализ рекламных кампаний в Метрике и Аналитике,оптимизация и масштабирование РК.

-Базовый уровень владения MS Excel

Бесплатная аналитика рекламной кампании за 1-ую неделюработы.