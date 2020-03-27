Nik_step21

Контекстная реклама Яндекс Гугл
-Создание рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Ads
-Разработка стратегий работы рекламных кампаний.
-Прогноз бюджета, кликов, показов, CTR.
Опыт в контекстной рекламе в рамках прохождения курса Skillbox.
Проект кухонные вытяжки Elica
Профессиональные навыки
-Составление семантического ядра посредством YWA (Yandex Wordstat Assistent)
-Составление продающих, креативных, рекламных объявлений
-Загрузка рекламных кампаний в Direct Commander иGoogleEditor
-Создание рекламных кампаний для РСЯ и КМС
-Ретаргетинг и ремаркетинг
-Анализ рекламных кампаний в Метрике и Аналитике,оптимизация и масштабирование РК.
-Базовый уровень владения MS Excel
Бесплатная аналитика рекламной кампании за 1-ую неделюработы.
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