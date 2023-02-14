Дизайнер,иллюстратор

Я графический дизайнер и иллюстратор. Занимаюсь дизайном недавно. Постоянно развиваюсь, продолжаю обучаться, постоянно прохожу различные тренинги и курсы что б улучшать свои навыки. Уверенный пользователь Figma, есть навык создания лендингов, баннеров, есть понимание как готовить макеты у печати. Так же имею навыки полиграфической работы и навыки работы с фототехникой. Помимо этого я увлекаюсь Digital- иллюстрацией. Это поможет сделать проекты ещё более креативными.