Портфолио
- Дорога132 просмотра
- Ночь145 просмотров
- Друг141 просмотр
- Пустыня135 просмотров
- Перевод с венгерского Ш. Петефи " Песня волков"179 просмотров
- Перевод с венгерского Ш. Петефи " Песня собак"131 просмотр
- Перевод с венгерского, стих неизвестного автора121 просмотр
- Перевод стиха "Guttmann und Guttweib" J.W. Goehte133 просмотра
- Перевод с немецкого (Г.Гейне "Рабский корабль")160 просмотров
- Храм Чуда Архистратига Михаила130 просмотров
- Станкостроительный завод141 просмотр
- ООО Форт117 просмотров