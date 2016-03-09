NikaBonne

Виктория NikaBonne

 
29 летРоссия/Сочи
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Почему вы должны выбрать именно меня...

Здравствуйте, расскажу немного о себе. Копирайтер с опытом больше года. Работала долго на разных биржах. Имею диплом фармацевта.  По-этому медицинские темы любой сложности для меня не проблема. Имею достаточный опыт и в других темах: строительство, кулинария, психология, туризм и многие другие. 

Изучала долгое время корейский язык и хорошо владею английским. Могу переводить тексты. 

Ищу заказчиков, готова предоставить примеры своих работ или по-желанию написать тестовый текст. 

Подхожу к работе с полной ответственностью. 