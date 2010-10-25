NikaG

Ирина NikaG

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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  • Печатные баннеры

    $15

    Для розничного зоомагазина (размещается в супермаркете) с зонированием на экотовары, необходим дизайн 2-х печатных баннеров, которые будут крепиться на стеллажи, между баннерами роллет: 1. Зоомагазин (190см — ширина, 212см — высота) 2. Экотовары (95см — ширина, 212см ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно! Дизайн наружной рекламы для зоомагазина.

    $35

    До конца недели необходимо разработать дизайн (вписываясь в стиль супермаркета, в котором он находится): 1. Витраж (окно) 2. Вывеска (есть лого + надпись Зоомагазин) 3. Указатели с собакой и кошкой (2 отдельно – будут внутри ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватно для Oxana-Joy

    Флеш-банер для размещения на сайты, это социальный проект для Молодежной Лиги Защиты Животных.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Лого для зоомагазина

    Есть название зоомагазина и хотелось бы сделать логотип ярким, веселым, объемным и слегка мультяшным, понятным и легко трансформируемым для любых целей: 1. в качестве вывески (возможность 3D) 2. на визитках 3. в ч/б варианте 4. на сайте

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер животные + экомагазин

    Баннер, 3м на 1,2м (горизонтальный). Лакомства и услуги для животных и Экомагазин (косметика, стиральные и моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде и не тестируются на животных). Минимализм - 2 фирмы нужно разместить на одном баннере, ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт для AnimalInfo (зооиндустрия)

    $250

    Сайт для фирмы, которая работает в двух направлениях зооиндустрии: - Консультационно-тренинговый центр для владельцев и потенциальных владельцев животных + доп.услуги (выгул и сопровождение животных, зоотакси); - Работа с владельцами зообизнеса (бизнес для бизнеса) Проект будет интересен ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
80 отзывов
$15
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Oxana-Joy
Замечательный заказчик! Предоставила четкое и понятное ТЗ, очень рада сотрудничеству!
Отлично! Быстро, креативно и качественно. Было очень комфортно работать! Буду обращаться.
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