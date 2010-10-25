Для розничного зоомагазина (размещается в супермаркете) с зонированием на экотовары, необходим дизайн 2-х печатных баннеров, которые будут крепиться на стеллажи, между баннерами роллет: 1. Зоомагазин (190см — ширина, 212см — высота) 2. Экотовары (95см — ширина, 212см ...
- $15Дизайн продукции14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходим дизайн интернет-зоомагазина. Есть логотип и видение функционала.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $35
До конца недели необходимо разработать дизайн (вписываясь в стиль супермаркета, в котором он находится): 1. Витраж (окно) 2. Вывеска (есть лого + надпись Зоомагазин) 3. Указатели с собакой и кошкой (2 отдельно – будут внутри ...Наружная реклама1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Флеш-банер для размещения на сайты, это социальный проект для Молодежной Лиги Защиты Животных.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть название зоомагазина и хотелось бы сделать логотип ярким, веселым, объемным и слегка мультяшным, понятным и легко трансформируемым для любых целей: 1. в качестве вывески (возможность 3D) 2. на визитках 3. в ч/б варианте 4. на сайтеЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрыт13 лет назад
Баннер, 3м на 1,2м (горизонтальный). Лакомства и услуги для животных и Экомагазин (косметика, стиральные и моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде и не тестируются на животных). Минимализм - 2 фирмы нужно разместить на одном баннере, ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Сайт для фирмы, которая работает в двух направлениях зооиндустрии: - Консультационно-тренинговый центр для владельцев и потенциальных владельцев животных + доп.услуги (выгул и сопровождение животных, зоотакси); - Работа с владельцами зообизнеса (бизнес для бизнеса) Проект будет интересен ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад