Баннер, 3м на 1,2м (горизонтальный). Лакомства и услуги для животных и Экомагазин (косметика, стиральные и моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде и не тестируются на животных). Минимализм - 2 фирмы нужно разместить на одном баннере, ...