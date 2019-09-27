Бизнес для человека!

Быстро и качественно напишу продающие тексты, коммерческие предложения, которые работают и реально облегчают труд сотрудников:

- для сфер В2В и В2С

- для работы отдела продаж и сайтов.

Благодоря плодотворному опыту продаж и бизнес-консультирования, я качественно

- создаю скрипты продаж по телефону и сценарии переговоров.

- консультирую по вопросам продвижения продаж товаров и услуг.

- создаю и помогаю реализовать планы продаж в конкретных компаниях.

- если есть проблемы с продажами - консультирую и помогу создать работающий план решения.