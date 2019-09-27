Бизнес для человека!
Быстро и качественно напишу продающие тексты, коммерческие предложения, которые работают и реально облегчают труд сотрудников:
- для сфер В2В и В2С
- для работы отдела продаж и сайтов.
Благодоря плодотворному опыту продаж и бизнес-консультирования, я качественно
- создаю скрипты продаж по телефону и сценарии переговоров.
- консультирую по вопросам продвижения продаж товаров и услуг.
- создаю и помогаю реализовать планы продаж в конкретных компаниях.
- если есть проблемы с продажами - консультирую и помогу создать работающий план решения.
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