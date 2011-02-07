Nika_Semka

Крупной компании на постоянную работу требуются дизайнеры интерфейсов.

Компания "Plarium Games" (г.Харьков) является крупнейшим разработчиком компьютерных игр и другого

программного обеспечения. Общая аудитория наших пользователей составляет 20 миллионов человек и постоянно растет.

На данный момент у нас открыты вакансии для 3D дизайнеров и дизайнеров интерфейса.

Основные условия:

1) 8 часовой рабочий день, 5 дневная рабочая неделя.

2) Оплачиваемый отпуск, больничный.

3) Официальное оформление.

4) Комфортный офис в центре города.

5) Опытная и дружная команда, интересные проекты.

6) Возможность карьерного и финансового роста.

Если Вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, свое портфолио по адресу: [email protected]. Если у вас кроме компьютерных работ, есть работы художественные (маслом, акварелью, гуашью и т.д.) мы будем рады их фотографиям.