Nika_Semka

Компания "Plarium Games" (г.Харьков) является крупнейшим разработчиком компьютерных игр и другого
программного обеспечения. Общая аудитория наших пользователей составляет 20 миллионов человек и постоянно растет.
На данный момент у нас открыты вакансии для 3D дизайнеров и дизайнеров интерфейса.
Основные условия:
1) 8 часовой рабочий день, 5 дневная рабочая неделя.
2) Оплачиваемый отпуск, больничный.
3) Официальное оформление.
4) Комфортный офис в центре города.
5) Опытная и дружная команда, интересные проекты.
6) Возможность карьерного и финансового роста.
Если Вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, свое портфолио по адресу: [email protected]. Если у вас кроме компьютерных работ, есть работы художественные (маслом, акварелью, гуашью и т.д.) мы будем рады их фотографиям.