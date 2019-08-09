SMM-менеджер, журналист, PR-специалист, журналист

Добрый день! Большое спасибо, что уделили внимание моему профилю. Меня зовут Ника Рождественская. В SMM я работаю 4 год. Более подробно можно ознакомиться с моей кандидатурой по ссылке на резюме, указанное на сайте hh.ru. Там я постаралась указать максимально полный объем работы, с которым я успешно справлялась и справляюсь. Я постоянно развиваюсь, изучаю новые технологии, совершенствую те навыки, которые получила из практики.