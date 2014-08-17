Nika_Vejmi

Готова к работе :)

Для того, чтобы получить задуманный результат, необходимо либо быть профессионалом, либо обратиться за помощью к профессионалу. Предлагаю вкусные тексты со 100% уникальностью по эксклюзивным рецептам и из "ингредиентов"и по рецепту заказчика. Хотите текст "не первой свежести"-- проходите мимо. Сотрудничая со мной, Вы можете заказать:

- действительно продающие тексты для Вашего бизнеса (бесплатное сопровождение в течение 3-х месяцев. Аудит контента — в подарок!);

- постинг на тематических форумах по утвержденному сценарию;

- качественный контент для блога или сайта.

Примеры работ:

http://dom1.by/salon/poleznye-sovety/kak-legko-sozdat-spalnyu-mechtu-il--zodiak-v-pomosch/

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