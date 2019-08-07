Nika_Zarova

Графический дизайнер

Образование:

1) Компьютерная Академия «Шаг».

Направление: графический дизайн.

2) Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета «Украина».

Направление: маркетинг.

Работа хорошего уровня в: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.

Создаю деловую документацию, визитные карточки, рекламную продукцию, упаковку, логотипы, арт-проекты (включая логбуки и брендбуки) и т.п. Работа в сфере айдентики.

Редактирую и создаю различные графические объекты, в зависимости от пожелания заказчика.

Занимаюсь фотообработкой, а также фотографией.

Опытный пользователь работы с компьютером. Хорошее владение пакетом MS Office (Excel, Power Point, Word, WordPad), работа с электронной почтой (Gmail, Mail.Ru, Ukr.Net). Уверенная работа с разными браузерами (Chrome, Opera, Firefox). Навыки работы с операционной системой Windows.