Nika_Zarova

Образование:
1) Компьютерная Академия «Шаг».
Направление: графический дизайн.
2) Николаевский межрегиональный институт развития человека Университета «Украина».
Направление: маркетинг.
Работа хорошего уровня в: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.
Создаю деловую документацию, визитные карточки, рекламную продукцию, упаковку, логотипы, арт-проекты (включая логбуки и брендбуки) и т.п. Работа в сфере айдентики.
Редактирую и создаю различные графические объекты, в зависимости от пожелания заказчика.
Занимаюсь фотообработкой, а также фотографией.
Опытный пользователь работы с компьютером. Хорошее владение пакетом MS Office (Excel, Power Point, Word, WordPad), работа с электронной почтой (Gmail, Mail.Ru, Ukr.Net). Уверенная работа с разными браузерами (Chrome, Opera, Firefox). Навыки работы с операционной системой Windows.