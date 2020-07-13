Nika_kudri

Я творческий и активный человек, желающий приносить максимальную пользу людям и себе!

Меня зовут Анастасия.

Мне 18 лет, а я уже успела поработать и администратором в клубе знакомств, параллельно учиться на международного менеджера, бросив юридический факультет МГУ. Я прекрасно владею всеми правилами письменного русского языка, получила 98 баллов на ЕГЭ, мои сочинения и доклады всегда вызывают похвалу и находят отклик у каждого, кто брал их в руки.С радостью помогу с этим и вам!

Являюсь начинающим веб-дизайнером, пока с не очень большим портфолио, но плюсы меня, как исполнителя, в этом и заключаются. Мне важно не то, сколько Вы мне заплатите, а возможность развиться и завести хорошие отношения с клиентами. К работе подхожу с максимальной ответственностью и старанием, учитываю все ваши пожелания и критику, добиваюсь идеального результата, который будет вас не просто удовлетворять, но радовать и поднимать настроение.

С радостью жду ваших предложений!