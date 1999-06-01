Nika_shelton

Anna Ivanchenko Nika_sheltonNika_shelton
Профессиональные навыки
Опыт перевода следующих видов текстов :
Контракты и приложения к ним
Прочая бизнес документация
Корреспонденция
Юридические тексты
Различные справки: дипломы‚ свидетельства о рождении‚ о
смене имени‚ паспорта и т.д.
Маркетинговые тексты, рекламные материалы, презентации
веб страницы
обзоры
документация для усыновления
небольшой опыт перевода текстов медицинской тематики.
Владение языками: английский (свободно), испанский (свободно), итальянский (базовые знания)
Опытный пользователь ПК.
Знание программ MS Excel, MS Word, Writer, Outlook Express, Bat, Internet, FrontPages, Photoshop Elements, paint Shop Pro, Corel Draw, Acrobat, 1С Предприятие
Слепой метод печати (русская/латинская клавиатура)
Опыт работы
05.2006 - н.в.
Внештатный переводчик
Москва, Агентство Переводов
Письменный перевод текстов с/на английский, испанский языки
Перевод текстов юридической тематики, общей, рекламного характера, презентации, бизнес-планов, рекламации и т.д.
Устное сопровождение на выставках, конференциях (испанский язык)
Работа устно возможна ТОЛЬКО в выходные дни!
Образование
09.2000 - 06.2003
Институт Дополнительных Образовательных Программ ПГЛУ, факультет: менеджмент в системе государственного и муниципального управления, квалификация: менеджер
06.1999 - 06.2004
Пятигорский Государственный Лингвистический Университет, факультет испанского и английского языков, квалификация: лингвист, преподаватель
Контакты
ФИО: Анна
Телефон 1: (903) 2158124
E-mail: [email protected]