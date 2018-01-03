Nikamai64

Каролина Nikamai64

 
25 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Образование:

2015 –Киевский национальный торгово-экономический университет.

            Специальность:экономическая кибернетика.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

Администрирование интернет-магазина.

Создание шаблонов сайтов.

Знания и навыки:

  • Свободное владение ПК
  • MS Office (Excel, Word, Internet) на уровне уверенного пользователя
  • Знания HTML/CSS/JAVASCRIPT;
  • Навыки работы с Photoshop
  • Навыки описания товаров;
  • Базовые знания SEO
  • Копирайтинг, рерайтинг
  • Украинский, русский –свободно, английский - базовый
Личностные качества:

  • Ответственность
  • Активность
  • Внимательность
  • Коммуникабельность
  • Пунктуальность
  • Быстрая обучаемость
JavascriptHTMLCSSPhotoshopSEO-копирайтинг