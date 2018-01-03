Образование:
2015 –Киевский национальный торгово-экономический университет.
Специальность:экономическая кибернетика.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
Администрирование интернет-магазина.
Создание шаблонов сайтов.
Знания и навыки:
- Свободное владение ПК
- MS Office (Excel, Word, Internet) на уровне уверенного пользователя
- Знания HTML/CSS/JAVASCRIPT;
- Навыки работы с Photoshop
- Навыки описания товаров;
- Базовые знания SEO
- Копирайтинг, рерайтинг
- Украинский, русский –свободно, английский - базовый
- Ответственность
- Активность
- Внимательность
- Коммуникабельность
- Пунктуальность
- Быстрая обучаемость