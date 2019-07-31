Настраиваю рекламу в Рекламной сети Яндекса

По специальности я филолог. В юности работала в молодежной организации, затем - в системе управления образованием. Основные сферы моей профессиональной деятельности - сфера дополнительного образования. Кандидат педагогических наук, доцент. В настоящее время по семейным обстоятельствам в основном работаю дома. В Школе удаленных профессий получила дополнительное профессиональное образование - специалист в интернет-рекламе, специалист по копирайтингу.

Есть желание и возможности, используя свой большой опыт работы, попробовать силы в новом для меня направлении деятельности.