Диктор, звукорежиссер.
Диктор:Рекламный ролик – 500 рублей минута.
Книга/фильм/видео – 5000 час
Сведение/мастеринг – 300 рублей за минуту ( сведение и мастеринг вместе )
Написание песен (текстовая составляющая ) – 16 строк 600 рублей.
Создание песни на заказ ( например на свадьбу или в подарок ( но с инструменталом ( не со своей музыкой ) ) от 2000 ( рассматривается вариант, чтобы помочь записать вам его в студии (только Москва ) или чтобы записал я (стиль рэп или поп рок )
Действие аккаунта приостановлено!