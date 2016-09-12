Диктор, звукорежиссер.

Диктор:

Рекламный ролик – 500 рублей минута.

Книга/фильм/видео – 5000 час

Сведение/мастеринг – 300 рублей за минуту ( сведение и мастеринг вместе )

Написание песен (текстовая составляющая ) – 16 строк 600 рублей.

Создание песни на заказ ( например на свадьбу или в подарок ( но с инструменталом ( не со своей музыкой ) ) от 2000 ( рассматривается вариант, чтобы помочь записать вам его в студии (только Москва ) или чтобы записал я (стиль рэп или поп рок )

Демо: https://yadi.sk/d/mftWd2flsKkGk