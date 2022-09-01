Верстальщик, Web developer, Копирайтинг
Frontend:
- Разрабатывала кроссбраузерные web-интерфейсы по стандартам HTML5 и CSS3.
- Валидная, адаптивная, seo-ориентированная верстка.
- В работе использую чистый js, что обеспечивает быструю работу сайта.
- Могу использовать bootstrap, но предпочитаю адаптивную верстку с помощью адаптивных свойств и медиазапросов. Что позволяет обеспечить работу сайта на максимальных скоростях и не тянуть за собой большие объемы дополнительных библиотек.
Копирайтинг:
• Подготовка и написание статей для сайтов и социальных сетей
• Адаптация текста
• Написание продающих текстов
•Креативные и эксклюзивные работы
Языки:
•Литературные русский и украинский языки.
Общие навыки:
•World; Excel; Google docs
Ваши заказы всегда будут выполняться в нужные сроки, с полными отдачей и пониманием.