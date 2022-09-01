Верстальщик, Web developer, Копирайтинг

﻿Frontend:

Разрабатывала кроссбраузерные web-интерфейсы по стандартам HTML5 и CSS3.

Валидная, адаптивная, seo-ориентированная верстка.

В работе использую чистый js, что обеспечивает быструю работу сайта.

Могу использовать bootstrap, но предпочитаю адаптивную верстку с помощью адаптивных свойств и медиазапросов. Что позволяет обеспечить работу сайта на максимальных скоростях и не тянуть за собой большие объемы дополнительных библиотек.

Копирайтинг:

• Подготовка и написание статей для сайтов и социальных сетей

• Адаптация текста

• Написание продающих текстов

•Креативные и эксклюзивные работы

Языки:

•Литературные русский и украинский языки.

Общие навыки:

•World; Excel; Google docs

Ваши заказы всегда будут выполняться в нужные сроки, с полными отдачей и пониманием.