Никита Маликов Nikita-MalikovNikita-Malikov
29 летУкраина/Кривой Рог
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Карикатурист, иллюстратор и графический дизайнер
Я работаю в игровой индустрии как художник в течение 4 лет. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом.
Я увлечен созданием персонажей и мультфильмов, так же мне нравится создавать вдохновляющие и подробные иллюстрации как в цифровой, так и в традиционной технике.
Портфолио
- A girl with a duck370 просмотров
- Witch182 просмотра
- Sansa Stark165 просмотров
- Dangerous Africa146 просмотров