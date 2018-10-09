Nikita-Malikov

Никита Маликов Nikita-Malikov

 
29 летУкраина/Кривой Рог
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Карикатурист, иллюстратор и графический дизайнер

Я работаю в игровой индустрии как художник в течение 4 лет. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Я увлечен созданием персонажей и мультфильмов, так же мне нравится создавать вдохновляющие и подробные иллюстрации как в цифровой, так и в традиционной технике.

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