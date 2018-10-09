Карикатурист, иллюстратор и графический дизайнер

Я работаю в игровой индустрии как художник в течение 4 лет. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Я увлечен созданием персонажей и мультфильмов, так же мне нравится создавать вдохновляющие и подробные иллюстрации как в цифровой, так и в традиционной технике.