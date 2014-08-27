Профессиональный дизайнер

Профессиональный дизайнер.

Сделаю быстрее, дешевле, качественнее любого.

Работаю чаще всего для англоязычной аудитории, там спрос на качество гораздо серьезнее, чем у нас, поэтому вы останетесь довольны моей работой!

Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, у меня уровень намного выше.

Любимые направления:

1. Разработка лого - от 50$

2. Дизайн визитных карточек “Business Cards" - от 20$

3. Баннеры, "шапки сайта" - от 35$

4. Флаеры /листовки/ купоны - от 20$

5. Дизайн упаковочной продукции.

Дополнительные направления:

1. Профессиональная обработка изображения/фото - 10$

2. Профессиональная озвучка на английском языке ролика, рекламы, видео - от 25$ за минуту.

3. Копирайтинг для англоязычной аудитории- 20$ (500 слов)

4. Корректировка и редактирование для англоязычной аудитории - 15$ (1000 слов)

5. Дизайн сайтов

6. Концепт арт

7. Иллюстрации

Работаю чисто для души. Для связи пишите на почту [email protected] или в skype nikita.homich22