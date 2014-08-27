Профессиональный дизайнер.
Сделаю быстрее, дешевле, качественнее любого.
Работаю чаще всего для англоязычной аудитории, там спрос на качество гораздо серьезнее, чем у нас, поэтому вы останетесь довольны моей работой!
Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, у меня уровень намного выше.
Любимые направления:
1. Разработка лого - от 50$
2. Дизайн визитных карточек “Business Cards" - от 20$
3. Баннеры, "шапки сайта" - от 35$
4. Флаеры /листовки/ купоны - от 20$
5. Дизайн упаковочной продукции.
Дополнительные направления:
1. Профессиональная обработка изображения/фото - 10$
2. Профессиональная озвучка на английском языке ролика, рекламы, видео - от 25$ за минуту.
3. Копирайтинг для англоязычной аудитории- 20$ (500 слов)
4. Корректировка и редактирование для англоязычной аудитории - 15$ (1000 слов)
5. Дизайн сайтов
6. Концепт арт
7. Иллюстрации
Работаю чисто для души. Для связи пишите на почту [email protected] или в skype nikita.homich22
- ЛОготипы108 просмотров
- Визитки106 просмотров
- Реклама/флаера/листовки/купоны100 просмотров
- Концепт арт224 просмотра