Бабанин Никита Андреевич
г. Харьков Украина
Опыт работы больше 2 лет.
Уровень знаний:
HTML - 75%
CSS - 75%
JS - 35%
PHP-25%
Создаю сайты визитки и многостраничные сайты под ключ.
Любые поставленные задачи решаю качественно и быстро.
При верстке использую:
1)Floats, Positioning, Display, BoxModel, CSS Grid, Flex Box.
2)Медиа запросы / адаптив.Сайты смотрятся хорошо на всех устройствах.
3)CMS WordPress.
4)JS / Jquery.
Дополнительные инструменты:
PhotoShop, Avocode, GitHab.
Языки: Русский(свободно),Украинский(свободно), английский (intermediate).
Готов к сотрудничеству и работе в команде.Доступ к ПК И Интернету в любое время суток.