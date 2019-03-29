Бабанин Никита Андреевич

г. Харьков Украина

Опыт работы больше 2 лет.

Уровень знаний:

HTML - 75%

CSS - 75%

JS - 35%

PHP-25%

Создаю сайты визитки и многостраничные сайты под ключ.

Любые поставленные задачи решаю качественно и быстро.

При верстке использую:

1)Floats, Positioning, Display, BoxModel, CSS Grid, Flex Box.

2)Медиа запросы / адаптив.Сайты смотрятся хорошо на всех устройствах.

3)CMS WordPress.

4)JS / Jquery.

Дополнительные инструменты:

PhotoShop, Avocode, GitHab.

Языки: Русский(свободно),Украинский(свободно), английский (intermediate).

Готов к сотрудничеству и работе в команде.Доступ к ПК И Интернету в любое время суток.