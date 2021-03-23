Nikita-panov2019

Верстальщик, web-разработчик

Здравствуйте. Меня зовут Никита, я занимаюсь вёрсткой сайтов.

Сверстаю для вас:

✅ лендинг

✅ сайт-визитку

✅ многостраничный сайт

При работе со мной:

✅ вам не придется переживать за качество

✅ не придется переживать за сроки

✅ вы получите результат, который ожидаете

Я не пользуюсь конструкторами сайтов, а пишу весь код вручную. Для работы мне необходим макет в Figma, или в формате PSD.