Nikita-panov2019

Никита Панов Nikita-panov2019Nikita-panov2019
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстальщик, web-разработчик
Здравствуйте. Меня зовут Никита, я занимаюсь вёрсткой сайтов.
Сверстаю для вас:
✅ лендинг
✅ сайт-визитку
✅ многостраничный сайт
При работе со мной:
✅ вам не придется переживать за качество
✅ не придется переживать за сроки
✅ вы получите результат, который ожидаете
Я не пользуюсь конструкторами сайтов, а пишу весь код вручную. Для работы мне необходим макет в Figma, или в формате PSD.
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