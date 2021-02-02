Принимаю заказы на:
- Создание дизайна нового сайта или редизайн существующего
- Разработка посадочной страницы (Landing Page)
- Проектирование и разработка интерфейсов.
Связь:
Телефон: 099 251 04 00
Эл. почта: [email protected]
Skype: oltitsa7
Цены:
Индивидуальный подход к каждому проекту!
- лендинг (до 7 экранов — 150$, 8-10 экранов — 180$, 11-12 экранов — 210$) - 2-4 дня с момента предоплаты
- главная страница сайта, интернет-магазин, сайт-визитка - от $150 (1-3 дня после предоплаты) - 2-4 дня с момента предоплаты
- внутренние страницы - от $30 за шт (если на странице много элементов, которые нужно отрисовывать, то будет дороже)
- мобильная версия сайта (главная страница) - от $80, внутренние - от 15 за шт.
- экран мобильного приложения - от $30
обычно их немного. Но тем не менее, я очень хорошо отношусь к критике, пожеланиям, замечаниям и просьбам, но больше трех наборов правок будет намекать на заказчика, который не знает чего хочет. А с такими заказчиками я не работаю. Либо мы плавно перейдем к почасовой оплате — 15 у.е. в час.
Условия нашего сотрудничества:
Работаю только по предоплате!!!
Не выполняю тестовых заданий — мой уровень виден в портфолио.
- Предоплата;
- Подробное обсуждение технического задания (ТЗ);
- Создание дизайна страниц;
- Обсуждение и внесение правок;
- Утверждение дизайна;
- Оплата;
- Высылаю исходники.
В результате получаете:
- Аккуратность в исполнении (PSD исходник готов к верстке)
- Пунктуальность. Работа будет сделана точно в срок
График:
с Понедельника по Пятницу
10:00 — 22:00 (UTC/GMT +2)
Сверхурочные — по договоренности.
Оплата:
1) Вебмани
2) Киви
3) Карта ПриватБанка.
Всегда буду рада помочь.
С уважением,
Олтица
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