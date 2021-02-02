Веб-дизайнер

Принимаю заказы на:

- Создание дизайна нового сайта или редизайн существующего

- Разработка посадочной страницы (Landing Page)

- Проектирование и разработка интерфейсов.

Связь:

Телефон: 099 251 04 00

Эл. почта: [email protected]

Skype: oltitsa7

Цены:

Индивидуальный подход к каждому проекту!

лендинг (до 7 экранов — 150$, 8-10 экранов — 180$, 11-12 экранов — 210$) - 2-4 дня с момента предоплаты

главная страница сайта, интернет-магазин, сайт-визитка - от $150 (1-3 дня после предоплаты) - 2-4 дня с момента предоплаты

внутренние страницы - от $30 за шт (если на странице много элементов, которые нужно отрисовывать, то будет дороже)

мобильная версия сайта (главная страница) - от $80, внутренние - от 15 за шт.

экран мобильного приложения - от $30

обычно их немного. Но тем не менее, я очень хорошо отношусь к критике, пожеланиям, замечаниям и просьбам, но больше трех наборов правок будет намекать на заказчика, который не знает чего хочет. А с такими заказчиками я не работаю. Либо мы плавно перейдем к почасовой оплате — 15 у.е. в час.

Условия нашего сотрудничества:

Работаю только по предоплате!!!

Не выполняю тестовых заданий — мой уровень виден в портфолио.

- Предоплата;

- Подробное обсуждение технического задания (ТЗ);

- Создание дизайна страниц;

- Обсуждение и внесение правок;

- Утверждение дизайна;

- Оплата;

- Высылаю исходники.

В результате получаете:

- Аккуратность в исполнении (PSD исходник готов к верстке)

- Пунктуальность. Работа будет сделана точно в срок

График:

с Понедельника по Пятницу

10:00 — 22:00 (UTC/GMT +2)

Сверхурочные — по договоренности.

Оплата:

1) Вебмани

2) Киви

3) Карта ПриватБанка.

Всегда буду рада помочь.

С уважением,

Олтица