Февраль 2014 — май 2014
ОАО "Газпром автоматизация" (Москва)
Консультант, эксперт по корпоративным системам управления (работа по контракту)
Разработка корпоративной информационной системы управления, интеграция со смежными системами.
Имеется рекомендательное письмо.
Февраль 2012 - по настоящее время
ООО "Биглион"
Руководитель отдела разработки информационных систем
Компания входит в Топ-10 крупнейших интернет-компаний России, самый крупный скидочный проект, оборот $172 млн., (данные Forbes: http://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/234873-30-krupneishih-kompanii-runeta-2013/photo/9).
Филиалы в 50 городах РФ, а также в Казахстане, Беларуси, Украине.
Инжиниринг бизнес-процессов, их оптимизация, разработка новых функциональных блоков учетных систем (на базе 1С, php, java), интеграция систем между собой посредством веб-сервисов. Подготовка данных для трансформации в US GAAP.
Из крупных разработок: блок WMS, блок консолидации финансовой отчетности, микропрограмма для складских ТСД под Android.
В августе 2012 объявлена благодарность в приказе.
Февраль 2011 - Январь 2012
Инвестиционная компания "SМINEX"
Работа по контракту в крупной компании (девелопмент, офисы класса А и В+ в г.Москва, производство), с высоконагруженными информационными системами на базе 1С 8.2, порядка 300 одновременно работающих пользователей.
Разработка (в т.ч. с нуля) и интеграция существующих функциональных блоков:
- учет по РСБУ
- управленческий учет
- бюджетирование
- МСФО
- прохождение заявок по маршрутам согласования
- контроль выполнения поручений
- CRM
Январь 2011 - Декабрь 2011
ОАО "Ямалтрансстрой" - Строительство, недвижимость, архитектура
Консультант, технический писатель, разработчик.
ТЗ на внедрение системы управления финансами, казначейством на базе связки 1С:УПП + 1С:Консолидация.
Разработка концепции информационной безопасности компании.
Разработка модуля управления ж/д перевозками на базе 1С:УСО.
Сентябрь 2010 - Январь 2011
Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы - Государственные организации
Консультант
Внедрение конфигурации 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения, интеграция с ЕИС "Мосгорзаказ".
Январь 2010 - Июнь 2010
Группа компаний Петровакс, научно-производственный фармацевтический холдинг
Внедрение конфигурации 1С «Фармпроизводство» на базе 1С: УПП, доработка и внедрение подсистемы МСФО.
Сентябрь 2008 - Апрель 2009
Строительный холдинг Промстрой груп.
Создание специализированной конфигурации отдела материально-технического обеспечения.
Август 2008 - Сентябрь 2008
Компания Weatherford, производитель нефтедобывающего оборудования
Консультант
Внедрение программного продукта 1С:Управление Производственным Предприятием (УПП), разработка системы разграничения доступа для структурных подразделений.
Январь 2007 - Июнь 2008
ЗАО ФПГ "Энергоконтракт"
Внедрение 1С: УПП
Февраль 2005 - Январь 2007
Группа компаний "Синимекс-Информатика".
Разработка системы "Мониторинг" на базе платформы 1С:Предприятие 8, для ДНПП Правительства г.Москвы.
Ключевые навыки
Профиль - разработка информационных систем экономического назначения.
Проектирование, построение архитектуры. Рефакторинг кода и архитектуры высоконагруженных систем на основе данных технологических журналов, анализ блокировок SQL с помощью продукта Центр управления производительностью (ЦУП).
Проектирование и описание бизнес-процессов, в основном в нотации ARIS.
Суммарно принял участие по меньшей мере в 30 проектах автоматизации.
Cложные запросы на языке SQL для СУБД MS SQL, MySQL. На
Разработал и внедрил микропрограмму для складских ТСД на С++
Находясь в США, прослушал лекции по методике оптимизации производственных процессов Six Sigma, и по организации работы IT-подразделения ITIL учебного центра New Horizons, г.Нью-Йорк.
Образование: высшее техническое (информационные технологии в управлении), экономическое (финансы и кредит).
Тесты, экзамены
Сертификаты по 1С: Предприятие есть ВСЕ (15шт.): Специалист, Профессионал, Руководитель проекта