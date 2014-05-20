Эксперт по системам управления бизнесом (1С, 1C Bitrix и проч.)

Февраль 2014 — май 2014

ОАО "Газпром автоматизация" (Москва)

Консультант, эксперт по корпоративным системам управления (работа по контракту)

Разработка корпоративной информационной системы управления, интеграция со смежными системами.

Имеется рекомендательное письмо.

Февраль 2012 - по настоящее время

ООО "Биглион"

Руководитель отдела разработки информационных систем

Компания входит в Топ-10 крупнейших интернет-компаний России, самый крупный скидочный проект, оборот $172 млн., (данные Forbes: http://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/234873-30-krupneishih-kompanii-runeta-2013/photo/9).

Филиалы в 50 городах РФ, а также в Казахстане, Беларуси, Украине.

Инжиниринг бизнес-процессов, их оптимизация, разработка новых функциональных блоков учетных систем (на базе 1С, php, java), интеграция систем между собой посредством веб-сервисов. Подготовка данных для трансформации в US GAAP.

Из крупных разработок: блок WMS, блок консолидации финансовой отчетности, микропрограмма для складских ТСД под Android.

В августе 2012 объявлена благодарность в приказе.

Февраль 2011 - Январь 2012

Инвестиционная компания "SМINEX"

Работа по контракту в крупной компании (девелопмент, офисы класса А и В+ в г.Москва, производство), с высоконагруженными информационными системами на базе 1С 8.2, порядка 300 одновременно работающих пользователей.

Разработка (в т.ч. с нуля) и интеграция существующих функциональных блоков:

- учет по РСБУ

- управленческий учет

- бюджетирование

- МСФО

- прохождение заявок по маршрутам согласования

- контроль выполнения поручений

- CRM

Январь 2011 - Декабрь 2011

ОАО "Ямалтрансстрой" - Строительство, недвижимость, архитектура

Консультант, технический писатель, разработчик.

ТЗ на внедрение системы управления финансами, казначейством на базе связки 1С:УПП + 1С:Консолидация.

Разработка концепции информационной безопасности компании.

Разработка модуля управления ж/д перевозками на базе 1С:УСО.

Сентябрь 2010 - Январь 2011

Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы - Государственные организации

Консультант

Внедрение конфигурации 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения, интеграция с ЕИС "Мосгорзаказ".

Январь 2010 - Июнь 2010

Группа компаний Петровакс, научно-производственный фармацевтический холдинг

Внедрение конфигурации 1С «Фармпроизводство» на базе 1С: УПП, доработка и внедрение подсистемы МСФО.

Сентябрь 2008 - Апрель 2009

Строительный холдинг Промстрой груп.

Создание специализированной конфигурации отдела материально-технического обеспечения.

Август 2008 - Сентябрь 2008

Компания Weatherford, производитель нефтедобывающего оборудования

Консультант

Внедрение программного продукта 1С:Управление Производственным Предприятием (УПП), разработка системы разграничения доступа для структурных подразделений.

Январь 2007 - Июнь 2008

ЗАО ФПГ "Энергоконтракт"

Внедрение 1С: УПП

Февраль 2005 - Январь 2007

Группа компаний "Синимекс-Информатика".

Разработка системы "Мониторинг" на базе платформы 1С:Предприятие 8, для ДНПП Правительства г.Москвы.

Ключевые навыки

Профиль - разработка информационных систем экономического назначения.

Проектирование, построение архитектуры. Рефакторинг кода и архитектуры высоконагруженных систем на основе данных технологических журналов, анализ блокировок SQL с помощью продукта Центр управления производительностью (ЦУП).

Проектирование и описание бизнес-процессов, в основном в нотации ARIS.

Суммарно принял участие по меньшей мере в 30 проектах автоматизации.

Cложные запросы на языке SQL для СУБД MS SQL, MySQL. На

Разработал и внедрил микропрограмму для складских ТСД на С++

Находясь в США, прослушал лекции по методике оптимизации производственных процессов Six Sigma, и по организации работы IT-подразделения ITIL учебного центра New Horizons, г.Нью-Йорк.

Образование: высшее техническое (информационные технологии в управлении), экономическое (финансы и кредит).

Тесты, экзамены

Сертификаты по 1С: Предприятие есть ВСЕ (15шт.): Специалист, Профессионал, Руководитель проекта