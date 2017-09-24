Здравствуйте, требуется собрать компьютерную игру. Исходный код уже есть, но его нужно собрать Исходный код: (Не смог прикрепить здесь, потому-что размер файла большой) Кого заинтересует оставляйте заявку. В личных сообщениях скину исходный код, так же все обговорим