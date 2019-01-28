Никита Менгилёв Nikita992Nikita992
- Прорисовка электронных моделей сетей водоснабжения в Zulu 7.0 (Hydro);
- Анализ и занесение данных;
- Выполнение гидравлических расчетов;
- Анализ работы насосного оборудования и оптимизация работы сетей и насосных агрегатов.
- Участие в согласовании возникающих в ходе строительства изменений проектных решений;
- Разработка локальных смет (Гранд смета) на строительные, ремонтно-строительные работы инженерных сетей;
- Составление сметной документации, форм КС-2, КС-3, составление дефектных ведомостей;
- Расчет объемов по чертежам;
- Составление ППР, ПОС;
- Разработка исполнительной документации;
- Проверка спецификаций, объемов, указанных в проектной документации;
- Защита проектов в государственной экспертизе:
- Обеспечение выполнения плана СМР на объекте в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, производственным планом и нормативными документами;
- Введение деловой переписки;
- Согласование топографических планов.