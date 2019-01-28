Проектирование сетей водоснабжения и водоотведения. Выполнение чертежей любой сложности в Autocad. Составление смет в программе Гранд-Смета

- Прорисовка электронных моделей сетей водоснабжения в Zulu 7.0 (Hydro);

- Анализ и занесение данных;

- Выполнение гидравлических расчетов;

- Анализ работы насосного оборудования и оптимизация работы сетей и насосных агрегатов.

- Участие в согласовании возникающих в ходе строительства изменений проектных решений;

- Разработка локальных смет (Гранд смета) на строительные, ремонтно-строительные работы инженерных сетей;

- Составление сметной документации, форм КС-2, КС-3, составление дефектных ведомостей;

- Расчет объемов по чертежам;

- Составление ППР, ПОС;

- Разработка исполнительной документации;

- Проверка спецификаций, объемов, указанных в проектной документации;

- Защита проектов в государственной экспертизе:

- Обеспечение выполнения плана СМР на объекте в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, производственным планом и нормативными документами;

- Введение деловой переписки;

- Согласование топографических планов.